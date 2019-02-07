39 белых птиц. В администрации Магнитогорска представили проект благоустройства территории у дома, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда

Администрация Магнитогорска представила проект благоустройства общественной территории у дома, где в результате взрыва 31 декабря произошло обрушение подъезда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, проект был разработан управлением архитектуры и градостроительства администрации города.

Он включает три функциональные зоны: зона для отдыха жителей, зона для массовых мероприятий и спортивная зона. Так, на территории должен появиться сквер, где будет высажено 39 деревьев и обустроена пешеходная зона.

В память о жертвах трагедии предлагается изобразить на стене дома 39 белых птиц, взмывающих в небо.

В мэрии отметили, что на следующей неделе в школе №14 пройдет встреча представителей администрации города с жителями для внесения правок и согласования проекта.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.

"Если дом будет признан пригодным для проживания по итогам экспертизы, то граждане, которые хотят жить в нем, не будут расселены. Тем же, кто захочет переехать, будет предоставлена такая возможность", - отметили в администрации города.