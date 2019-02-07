Столтенберг: НАТО собирается приложить усилия для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается приложить усилия для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, НАТО продолжит свою деятельность, направленную на усиление контроля над вооружениями. Столтенберг посчитал, что Россия была недовольна условиями договора, так как он запрещает оружие, разработанное в Китае, Индии, Иране и ряде других стран.

Также генсек добавил, что все это является поводом для укрепления договора и привлечения к нему новых сторон. Он напомнил, что до окончательного выхода Штатов из ДРСМД есть еще шесть месяцев, поэтому РФ "может продемонстрировать приверженность договоренностям", пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в НАТО пригрозили мерами военного характера за несоблюдение ДРСМД.