07 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

Столтенберг: НАТО собирается приложить усилия для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается приложить усилия для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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По его словам, НАТО продолжит свою деятельность, направленную на усиление контроля над вооружениями. Столтенберг посчитал, что Россия была недовольна условиями договора, так как он запрещает оружие, разработанное в Китае, Индии, Иране и ряде других стран.

Также генсек добавил, что все это является поводом для укрепления договора и привлечения к нему новых сторон. Он напомнил, что до окончательного выхода Штатов из ДРСМД есть еще шесть месяцев, поэтому РФ "может продемонстрировать приверженность договоренностям", пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в НАТО пригрозили мерами военного характера за несоблюдение ДРСМД.

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Столтенберг: НАТО собирается приложить усилия для сохранения ДРСМД

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Теги: НАТО, Столтенберг, ДРСМД



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