Google начал удалять из поиска ссылки на сайты, запрещенные в РФ

Компания Google начала удалять из результатов поиска сайты, которые запрещены в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника крупной интернет-компании.

1 февраля американская корпорация выплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушения российского законодательства.

Напомним, в конце прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей и пригрозил изменить закон для блокировки поисковика.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года. Он предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.