07 Февраля 2019
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Эксперты обследуют грунт рядом с пермским домом на улице Революции, в котором рухнули перекрытия

В Перми эксперты исследуют грунты рядом с домом по ул. Революции, 3/1, где обрушились перекрытия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

31 января на выездном совещании, которое прошло рядом с домом, городской департамент ЖКХ, "ВерхнекамТИСИз" и ресурсоснабжающие организации согласовали схему колонкового бурения скважин и статического зондирования для определения соответствия инженерно-геологических условий, фундаментов и оценки геотехнической ситуации. Работы уже ведутся.

Кроме того, "Пермская городская служба спасения" вместе с СК "Достойное жилье" провели работы по демонтажу плиты, находящейся в подвешенном состоянии над входом в технический этаж. На пяти обрушившихся плитах демонтирован утеплитель, кровля расчищена от снега и наледи. В одной из квартир на 14 этаже установлены стойки.

Приглашенные специалисты кафедры "Строительное производство и геотехника" ПНИПУ с 29 января проводят обследование конструктивных элементов дома.

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей, их разместили в здании гимназии №33, расположенном неподалеку. Часть жителей разместились у родственников. После - в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи.

Сейчас оставшиеся без жилья пермяки ищут съемное жилье - расходы компенсирует город. В настоящий момент за компенсацией обратились жильцы 51 квартиры. Всего в доме проживали 230 человек. Он был построен в 1993 году. Пока ведутся работы по обследованию конструкций дома, объект находится под охраной.

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Эксперты обследуют грунт рядом с пермским домом на улице Революции, в котором рухнули перекрытия

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Теги: улица Революции, перекрытия, обрушение, Пермь



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