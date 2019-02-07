В Перми из-за коммунальной аварии участок улицы Куйбышева залило кипятком

В Перми произошла коммунальная авария, из-за которой тротуар и проезжая часть оказались в кипятке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры последствий разлива опубликовали вечером 6 февраля очевидцы. Кто-то отметил, что утром по этому участку улицы Куйбышева будет трудно передвигаться, а другие отнеслись к случившемуся с иронией – решили, что "кто-то залил каток".

По некоторым данным, причиной аварии стала ветхость труб. Коммунальщики ночью должны были отремонтировать участок, для чего в близлежащих домах отключили воду.