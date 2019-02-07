07 Февраля 2019
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Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

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Общество Свердловская область Уральский ФО

Родители Екатеринбурга требуют исключить Дерягину из "ЕР" за идею отменить бесплатное питание в школах

Уральский родительский комитет отреагировал на слова депутата гордумы Екатеринбурга от "ЕР" Елены Дерягиной, которая предложила отменить субсидии на питание екатеринбургских школьников с 1 по 4 класс. Общественники требуют немедленно исключить депутата из партии "Единая Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

"Хватит заниматься издевательством над людьми, руки прочь от детей. У Дерягиной, видимо, нет ни мозгов, ни совести заявлять такие вещи. Опять у родительской общественности встаёт вопрос насчёт народных избранников: "Кого выбирали?" - заявил Накануне.RU председатель комитета Евгений Жабреев.

По его словам, такие высказывания роняют авторитет "партии власти", и "ЕР" следует задуматься об этом. Жабреев считает, что Елену Дерягину нужно исключить из партии с позором.

Напомним, что депутат городской думы Дерягина сделала резонансное заявление 6 февраля на заседании комиссии гордумы по образованию. Она предложила отменить субсидии на бесплатную еду школьниками начальных классов, объясняя это тем, что дети часто выбрасывают еду в отходы, поэтому помощь нужно оказывать только адресно. Впрочем, в "Единой России" не поддержали депутата, заявив, что нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания в начальных классах.

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Родители Екатеринбурга требуют исключить Дерягину из "ЕР" за идею отменить бесплатное питание в школах

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Теги: Елена Дерягина, УРК, Евгений Жабреев, Единая Россия, питание школьников, бесплатное питание



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Ранее 06.02.2019 10:12 Мск "Пусть родители платят!" Депутат от "ЕР" предложила отменить субсидии на бесплатное питание в школах

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