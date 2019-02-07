Из-за сильнейших морозов в Кургане "Водный союз" отменил все плановые ремонты

Бригады "Водного союза" в период аномальных холодов ежедневно восстанавливают работу уличных колонок и устраняют другие повреждения на сетях.

Напомним, в Кургане уже несколько дней температура воздуха держится на отметках -30, -38 градусов. Местами по региону доходит до -43 градусов.

В "Водном союзе" отметили, что работа коммунальщиков не останавливается, однако руководство организации просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

"При очень низких температурах страдают не только рабочие, тяжело приходится и спецтехнике. Поэтому все плановые ремонты на время морозов отменены", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.