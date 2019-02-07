Антон Шипулин во второй раз стал папой – дочку назвал необычным именем

Антон и Луиза Шипулины во второй раз стали родителями. Ранним утром в четверг, 7 февраля, у пары родилась дочка. Спортсмен присутствовал на родах, которые прошли в одном из частных роддомов Екатеринбурга.

На своей странице в Instagram 31-летний Антон опубликовал фото из родильной палаты, на котором он держит на руках новорожденную, а рядом на операционном столе лежит супруга Шипулина. "Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира 3634гр. и 55 см. Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. спасибо любимой жене за дочку", - написал Антон.

Луиза тоже поделилась радостью в соцсети. Она показала бирку, которую роженицам повязывают на запястье. "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В нашей семье появилась лапочка-дочка! Господи, благодарю Это поистине Чудо, Волшебство как хотите называйте!" – пишет теперь уже дважды мама.

В июне 2015 года Антон и Луиза поженились, а уже в середине декабря того же года на свет появился их первенец – Дмитрий. Сейчас мальчик подрос, и отец часто берет его на тренировки и даже использует в качестве "дополнительной нагрузки".

Напомним, недавно Шипулин объявил о завершении карьеры в биатлоне, а позже стало известно, что Антон намерен баллотироваться в депутаты Госдумы – в Свердловской области открылась вакансия на место депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.