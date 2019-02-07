07 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Британские СМИ: Третий отравитель Скрипалей остался в Лондоне

Британское издание The Telegraph заявило о третьем подозреваемом в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что "российским агентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некий Сергей Федотов.

Якобы он после покушения на некоторое время остался в Великобритании. Федотов должен был улететь в Москву на одном самолете с Петровым с Бошировым. Однако перед отправкой самолета снял свою регистрацию с рейса, пишет Regnum со ссылкой на издание.

В марте прошлого года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслжб, однако весомых доказательств не представило. Однако были опубликованы кадры с двумя мужчинами, находившимися в день отравления в Солсбери. В Великобритании их назвали исполнителями покушения.

Позже похожие на них мужчины, представившиеся Александром Петровым и Русланом Бошировым, дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что просто проводили в провинциальной Англии отпуск.

МИД Великобритании не поверил интервью. Лондон продолжает настаивать на том, что мужчины, которые заявили о своей невиновности, все еще подозреваются в совершении преступления и являются агентами ГРУ.

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Британские СМИ: Третий отравитель Скрипалей остался в Лондоне

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Теги: скрипали, отравление, сергей федотов



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