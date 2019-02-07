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Спорт За рубежом

Месси не помог "Барселоне" одолеть "Реал" в первом полуфинале Кубка Испании

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" завершился вничью. Встреча прошла в среду на стадионе "Камп Ноу" и закончилась со счетом 1:1, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале первого тайма у "королевского клуба" отличился Лукас Васкес. "Барса" сумела отыграться в начале второго: на 57-й минуте гол на свой счет записал бразилец Малком. Также во второй половине встречи на поле появился форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси, чье участие в матче было под вопросом из-за небольшой травмы. Однако аргентинец не смог принести своей команде победу.

Ответный полуфинальный матч между этими командами состоится 27 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, в январе ФК "Леванте" подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании: речь шла о нарушении регламента "Барселоной" в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка страны. Валенсийский клуб хотел добиться, чтобы результат игры был аннулирован, а к "Барсе" применили санкции, но этого не произошло.

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Месси не помог "Барселоне" одолеть "Реал" в первом полуфинале Кубка Испании

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Теги: Барселона, Реал, Месси, Кубок Испании



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