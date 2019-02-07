07 Февраля 2019
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Экономика В России

Путин признал комиссию за эквайринг квазиналогом

Президент России Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссию за обслуживание безналичных расчетов в магазинах. На форуме"деловой России" он предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

Представители бизнес-сообщества отметили, что высокая комиссия за эквайринг - порядка 3% - ограничивает предпринимателей в использовании безналичных расчетов. Президент согласился с этим: "Что касается использования "пластика", то здесь вы правы, что даже в некоторых странах ещё ниже, не 0,3%, а для, по-моему, дебиторки 0,2, для кредитных – 0,3, у нас 3 в среднем. 5–6 – слишком много, и, конечно, это квазиналог, совершенно верно".

Президент отметил, что тема станет предметом обсуждения с бизнес-сообществом.

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Путин признал комиссию за эквайринг квазиналогом

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Теги: пласик, безналичные платежи, квазиналог, Владимир Путин



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