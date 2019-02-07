В России вынесли первый реальный приговор последователю "Свидетелей Иеговы"*

В Орле вынесли приговор гражданину Дании и последователю "Свидетелей Иеговы" Деннису Кристенсену за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации. Как считает следствие, Кристенсен руководил общиной "Свидетелей Иеговы" в городе, распоряжался ее имуществом, организовывал сбор средств и распространял литературу для привлечения адептов.

Правозащитник Кристенсена Антон Богданов сообщил, что собирается обжаловать приговор: "Об УДО мы сможем просить уже 26 мая этого года. Но главная задача для нас – это апелляция и полное оправдание. У нас иногда за убийства без отягчающих обстоятельств дают такой срок. А в данном случае человек лишился свободы за свои религиозные убеждения".

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен выразил озабоченность приговором, и призвал российские власти уважать свободу вероисповедания: "МИД будет продолжать внимательно следить за делом и помогать Кристенсену, если он решит подать апелляцию", сообщают "Ведомости".

Напомним, в августе Министерство юстиции РФ включило "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.

Верховный суд России ранее признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.