Школьники Перми создали гид по местам фильма "Географ глобус пропил"

Школьники 11 "А" пермской гимназии №8 Алина Надежина и Кирилл Борисов создали пеший маршрут по местам кинокартины "Географ глобус пропил", снятому по одноимённому роману Алексея Иванова.

Как сообщили Накануне.RU в администрации губернатора региона, получасовой гид протяжённостью 1,5 км можно найти в бесплатном приложении для путешественников Izi.TRAVEL. Аудиогид озвучивают сами школьники.

Он рассказывает о шести местах, расположенных в Закамске. Это школа №1 в микрорайоне Старые Водники, в которой преподаёт географию главный герой Виктор Служкин (его в фильме сыграл Константин Хабенский). Там же учился и сам писатель Иванов. Далее по маршруту — детский сад, в который ходила маленькая дочь Служкина и его жены Нади — Тата. Есть в гиде понтонный мост и затон Камы — любимое место Служкина, его дом и дом лучшего друга географа — Будкина.

Тем временем, это не первый маршрут по местам съёмок фильма "Географ глобус пропил". Любители приключений могут сплавиться по реке Усьва, по которой Служкин отправился в поход со своими учениками. Сплав проводится от посёлка Шумихинский, где начиналась часть съёмок киноленты, до посёлка Мыс.