В Свердловской области в результате ДТП с участием МАЗа произошла утечка топлива

В Свердловской области на 46 км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, в районе поселка Большие Брусяны, произошла автоавария с участием бензовоза МАЗ.

Как передает корреспондент Накануне.RU, водитель съехал с проезжей части и опрокинул бензовоз на бок. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива. Пострадавших в результате происшествия нет.

Чтобы не допустить возгорания, на месте происшествия дежурят пожарные. Причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Для поднятия бензовоза, к месту ДТП направляется кран.