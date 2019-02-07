В российских McDonald’s может появиться пиво

В меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Макдоналдс" Марк Карена. "Наши гости в основном видят нас как место для всей семьи, поэтому пока в McDonald`s в России нет пива. Но мы открыты к новым идеям, и, если мы увидим интерес у потребителей — в каких-то отдельных предприятиях или регионах, мы не исключаем, что в будущем можем ввести пиво в меню",— сказал он.

Он отметил, что компания принимает подобные решения на основе исследовании ожиданий клиентов ресторанов, и добавил, что конкуренты сети фастфуда, работающие в России, уже продают посетителям пивные напитки.

Тем временем, к концу 2019 года в российских ресторанах McDonald’s посетителей будут обслуживать официанты. Такая практика уже применяется в некоторых ресторанах этой сети фастфуда в Москве, сообщает ТАСС.

Компания McDonald’s вышла на российский рынок в 1990 году. В прошлом году сеть достигла самых высоких продаж за всю свою историю в России. Рестораны посетили более 0,5 млрд человек.