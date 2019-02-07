Российские власти сообщили о создании генетических центров мирового уровня

Специализированные центры мирового уровня по развитию генетики появятся в России.

Как сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, будут созданы три новых генетических центра.

"Мы провели президиум совета по федеральной научной программе по генетике. Там есть четыре направления - биобезопасность, бионезависимость, генетические технологии в медицине и генетические технологии в сельском хозяйстве, генетические технологии в промышленной микробиологии", - сообщила она.

На создание центров будет выделено более 12 млрд руб., из которых 90% - средства федерального бюджета, сообщает РИА "Новости".