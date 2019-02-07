Bloomberg: в Кремле усомнились в способности Мадуро удержать власть

Российские власти начинают сомневаться в жизнеспособности режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Москва официально поддержала после начала политического кризиса в стране.

Как сообщают близкие к Кремлю источники Bloomberg, в Москве растет понимание того, что катастрофическое состояние венесуэльской экономики постепенно лишает Мадуро поддержки среди сограждан. Также он может потерять военный ресурс, поскольку армия не готова применять силу в отношении митингующих против главы государства.

Как пишет агентство, экономический кризис в Венесуэле настолько силен, что финансовой возможности исправить его у российских властей уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в Венесуэлу военных. В свою очередь, официальный Каракас пообещал дать отпор в случае интервенции.