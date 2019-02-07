07 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Госдеп усомнился в опасности российского "Посейдона"

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон прокомментировала российскую разработку беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"Перед нами полный спектр угроз [со стороны] России и других [стран]. Важно помнить, что у нас сильнейшая армия в мире: была, есть и будет… Я не особо доверяю российской пропаганде, но полностью уверена в американских военных", — сказала Томпсон.

Она напомнила слова американского президента Дональда Трампа о том, что власти продолжат финансировать разработку необходимых систем вооружения.

"Мы будет разрабатывать системы, которые повышают безопасность американцев", — добавила заместитель госсекретаря.

Тем временем, в ходе подводных испытаний ядерной энергетической установки российского беспилотного аппарата "Посейдон" были подтверждены ранее заявленные характеристики, передает ТАСС.

Речь идет о скорости аппарата, которая может превысить 200 км/ч, а также неограниченной дальности его использования.

Также источники сообщают, что "Посейдон" способен преодолевать любые защитные системы противника, в том числе и противолодочную оборону.

Такие способности ему дает автономная система управления, передает Regnum. Как отмечается, глубина хода беспилотника будет превышать 1 км.

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Госдеп усомнился в опасности российского "Посейдона"

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Теги: США, Посейдон, подводный аппарат, оружие



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