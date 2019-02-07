07 Февраля 2019
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Экономика В России

В 1,5 раза больше: россияне набрали за прошлый год ипотечных кредитов на 3 трлн рублей

В 2018 году, впервые за историю наблюдений с 2006 года, банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,012 трлн руб.

По данным Банка России, это в полтора раза больше, чем в 2017 году. Максимального значения достиг и портфель ипотеки – 6,38 трлн руб. Среднегодовая ставка выдачи ипотеки составила 9,56% годовых против 10,64% в 2017 году.

Основная причина ипотечного бума в прошлом году - снижение ставок до исторического минимума, говорят аналитики "Дом.РФ". Рынок растет прежде всего за счет новых заемщиков – доля рефинансирования составила около 11%. В последние месяцы доля сделок с ипотекой в новостройках составляет 56%, на вторичном рынке – 49%.

Тем временем, экономисты не ждут продолжения ипотечного бума. Связано это с возможным повышением ключевой ставки Банком России. Отдельные застройщики уже отмечают сокращение доли ипотеки в продажах, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, ставка по ипотеке, опустившись до абсолютного минимума в 2018 г., в текущем году может повыситься до 11,5% годовых. Объективных причин для снижения ставки, как минимум в первой половине 2019 г., нет, считает руководитель "Абсолют Банка" в Екатеринбурге Светлана Ковалева.

Несмотря на рост ставки, эксперт не советует откладывать покупку жилья тем, кто уже накопил на первоначальный взнос, если ставка понизится, то ипотечный кредит можно рефинансировать. Из-за низких процентных ставок в 2018 г. спрос на инструмент снизился в два раза.

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В 1,5 раза больше: россияне набрали за прошлый год ипотечных кредитов на 3 трлн рублей

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Теги: кредиты, ипотека, жилье



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