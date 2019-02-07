Пескова спросили о скандальных часах Richard Mille

Официального представителя Кремля Дмитрий Пескова спросили о скандальных часах.

Вопрос прозвучал на форуме "Медиадень". По слова пресс-секретаря главы государства, у него несколько часов, он иногда носит их, но сегодня надел другие. "Синие", – ответил Песков, когда у него спросили какие.

Также он сообщил, что кампания против него в СМИ продолжится. "Скоро продолжится кампания. Следите за СМИ", – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как он относится к публикациям "компромата на него".

Песков добавил, что с юмором относится к публикациям с "компроматом на него" и стал менее ранимым, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2015 году на свадьбе Пескова на его руке были замечены дорогие часы марки Richard Mille. По некоторым данным, часы оцениваются в 37 млн руб. Пресс-сектераль главы государства тогда сообщил, что это подарок от супруги Татьяны Навки он не мог не надеть их на свадьбу.