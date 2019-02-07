Минвостокразвития: электронные визы могут быть распространены на все российские регионы

Практика упрощенного визового режима в виде электронных виз с Дальнего Востока могла бы быть распространена на всю Россию.

Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что пилотными регионами для получения электронных въездных виз вслед за Дальним Востоком станут Калининградская область, Москва и Санкт-Петербург, после чего механизм заработает по всей стране. По ее словам, число людей, которые хотят вернуться в РФ, "повторно приехать в нашу страну, растет", сообщает "Интерфакс".

Напомним, перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.