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Минвостокразвития: электронные визы могут быть распространены на все российские регионы

Практика упрощенного визового режима в виде электронных виз с Дальнего Востока могла бы быть распространена на всю Россию.

Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что пилотными регионами для получения электронных въездных виз вслед за Дальним Востоком станут Калининградская область, Москва и Санкт-Петербург, после чего механизм заработает по всей стране. По ее словам, число людей, которые хотят вернуться в РФ, "повторно приехать в нашу страну, растет", сообщает "Интерфакс".

Напомним, перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

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Минвостокразвития: электронные визы могут быть распространены на все российские регионы

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Теги: Дальний Восток, электронная виза



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