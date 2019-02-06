"Учитель потерял монополию на знания": более 70% россиян оценивают статус профессии учителя как низкий

Учитель перестал быть монополистом на знания, при этом обязанности и ответственность у него остались прежними. К такому выводу пришли сегодня участники круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного падению статуса учителя. Родители учеников по-прежнему возлагают на педагога большие надежды: он, по их мнению, должен не только "оказывать образовательные услуги", но и воспитывать личность. При этом на воспитание и творчество учителям не оставляют времени проверки, отчеты, субботники и прочие не связанные с образованием задачи. В результате педагоги срываются на детей, получают осуждение и теряют значимость в глазах общественности, передает корреспондент Накануне.RU.

71% опрошенных оценивают статус профессии учителя как низкий, привела результаты опроса о положении учителя член комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Ирина Бурмыкина.

Больше половины респондентов сообщили, что сталкивались с негативным профессиональным поведением учителей. Они списали это на чрезмерную нагрузку, обилие бумажной отчетности и профессиональное выгорание. Несоответствие выбранной профессии, отсутствие перспектив в будущем и низкая заработная плата оказались самими редкими возможными причинами для "срывов" учителей.

Многие признали, что сегодня учитель, действительно, слишком нагружен работой, не связанной с образованием: уборкой территории, планированием, заполнением отчетов. При этом учитель не защищен от нападок учеников и их родителей.

"Позиционирование учителя, как человека, который не сеет разумное, доброе, вечное, а оказывает услуги, концептуально меняет статус учителя. Мы даже становимся свидетелем того, что социум готов сделать учителя ответственным за многое из того, что происходит в обществе, и, если эти ожидания не совпадают с действительностью, то реакция оказывается мгновенной, тиражируется в СМИ", - пояснила Ирина Бурмыкина.

Участники опроса предложили создать в школах ставки психологов, комиссии по профилактике профессионального выгорания, школы родительства, снизить пенсионный возраст и ввести льготы для учителей в возрасте.

Учитель давно перестал быть единственным источником знаний, но ответственность, которую на него накладывает общество, осталась прежней, заявила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

"У нас такой менталитет, что учитель в России – больше, чем учитель. Это тот, на кого равняются. Сейчас учитель находится в ситуации очень острой конкуренции с другими носителями информации и другими технологиями, обеспечивающими доставку знаний. Учитель находится в конкуренции за формирование сознания нации. Но существует только одна профессия, которая обеспечивает человечеству будущее. Это ложится на плечи учителя", - сказала Людмила Дудова.

У школьников нет мотивации к получению знаний, это влияет на отношение к образовательному процессу и учителю, добавила замдиректора центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина.

"Откуда мотивация должна появиться – непонятно. Дети не видят подтверждения тому, что будешь хорошо учиться, вырастешь и станешь богатым. Нет, дети видят вокруг себя бедных людей разных профессий. Дети не понимают, зачем им учиться, если бедные все", - высказалась эксперт.

Учитель в свою очередь должен существовать в условиях катастрофически низкого финансирования. Сейчас доля ВВП на дошкольное и общее образование составляет 3,7, и в ближайшие годы не изменится, добавила Елена Полушкина.

Учителю важно знать, к какой цели вести учеников, подчеркнула в своем выступлении ректор Ставропольского государственного педагогического института Людмила Редько.

"Не будет учителя, не будет тех, кто будет воспринимать это "планов громадье", как свое собственное, который вырастит людей, готовых воспринимать цели страны, как свои. Не будет таких людей, кто будет все это делать?" – риторически заметила ректор.

По словам профессора, с 1 сентября вступают в силу новые ФГОСы 3++, появятся новые предметы, которые поставят учителей в тупик.

"Учитель должен знать, как преподавать предмет "Образование для общества", "Россия в мире", "Личное развитие". Какие образы у вас встают, когда вы слышите эти словосочетания. У нас есть учебники? Нет. У нас есть учебные планы? Нет. У нас есть стандарты? Нет. Но мы обязаны будем преподавать.

Время диктует новых людей. Но учитель всегда будет проигрывать компьютеру в объеме знаний. Он всегда будет флешкой к машине, если кто-то будет их сравнивать. Но ни одна машина еще не подготовила человека и гражданина. Куда этот Хирш (индекс цитируемости работы ученого, - прим. ред), этот "Скопус" примет наши попытки, простите, "Семья – основа государства"? У нас другие цели: человек – гражданин своей страны. Такой цели не ставит перед собой ни одна школа нигде в мире. Там человек - сначала потребитель, как говорил Андрей Фурсенко.

Учителя, в основе деятельности которого лежит отдача без желания получить что-то немедленно взамен, нельзя готовить в той же среде, в которой мы сегодня готовим рационального, жесткого, конкурентоспособного человека. Невозможно в одно и том же растворе делать компот и соленый огурец", - заключила Людмила Редько.

По итогам круглого стола Общественная палата представит Министерству просвещения, Министерству науки, Госдуме постановление с перечнем предложений участников.