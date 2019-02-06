В Венесуэле конфисковали партию оружия из США

Власти Венесуэлы конфисковали в аэропорту Валенсии (штат Карабобо) партию оружия и техники из США.

"[Было изъято] 19 винтовок, 118 магазинов, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн и шесть телефонов", — написал замглавы министерства гражданской безопасности латиноамериканской страны Эндес Паленсия в Twitter.

По его словам, арсенал был доставлен в аэропорт 3 февраля на борту "Аэробуса" из Майами.

✔19 fusiles

✔118 cargadores de fusil

✔4 porta fusil

✔3 miras para fusil

✔90 antenas de radio

✔6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt — GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) 5 февраля 2019 г.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в Венесуэлу военных. В свою очередь, официальный Каракас пообещал дать отпор в случае интервенции.