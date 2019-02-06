Ульяновских гимназистов накормили вафлями с червями

Власти Ульяновска проводят проверку в гимназии №33 после сообщений о том, что учащимся в столовой раздали вафли с червями.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации, информация об инциденте появилась на странице одного из местных сообществ в соцсети "Вконтакте". Несколько человек в комментариях к посту также сообщили, что черви были найдены не только в вафлях, но и в компоте той же столовой.

По словам собеседницы агентства, вся некачественная продукция была изъята по результатам проверки, также была уволена заведующая производством пищеблока.

"По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова специально созданной межведомственной комиссией начата проверка организации качества питания в гимназии", — добавили в пресс-службе мэрии.

Собеседница издания добавила, что по данному факту готовится обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, подобный случай произошёл в суворовском училище Ульяновска, где у 26-ти воспитанников был выявлен эхинококкоз. По словам матери одного из заразившихся, у некоторых курсантов обнаружили "червей в лёгких".