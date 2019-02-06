06 Февраля 2019
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО

В столице Урала прошло вручение Демидовской премии

Сегодня, 6 февраля, в Екатеринбурге состоялось вручение самой престижной российской неправительственной награды — Демидовской премии. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Награда представляла собой диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

За выдающийся вклад в теорию динамических систем был награждён академик Валерий Козлов, за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии — академик Владимир Минкин (Ростов-на-Дону), и за выдающийся вклад в изучение истории и этнологии народов России — академик Валерий Тишков.

вручение Демидовской премии в Екатеринбурге(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Награждение Валерия Козлова

Замглавы региона Сергей Бидонько, выступая на церемонии вручения премии, отметил "принципиально важное значение" инноваций и активного внедрения научных достижений в производство для Среднего Урала — крупного промышленного центра.

"Поэтому губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание развитию науки и поддержке учёных, — добавил он. — Мы намерены выйти на практическое применение новаций во всех отраслях экономики".

вручение Демидовской премии в Екатеринбурге(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В свою очередь, заместитель уральского полпреда президента РФ Борис Кириллов отметил, что одной из ключевых задач России как мировой научной державы является вхождение в число пяти ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определённых приоритетами научно-технического развития. Он добавил, что в ближайшие шесть лет из разных источников будет направлено свыше 600 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Наука".

Академик Тишков, выступая на церемонии, подчеркнул важность участия деятелей науки в политической жизни страны.

"Без научных рекомендаций политическая жизнь будет нищей, но на Урале это сотрудничество выглядит хорошо и примерным образом", — отметил учёный-этнограф.

Отметим, президентом Научного Демидовского фонда является губернатор Свердловской области.

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В столице Урала прошло вручение Демидовской премии

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Теги: Екатеринбург, Демидовская премия, Валерий Козлов, Владимир Минкин, Валерий Тишков, Сергей Бидонько, Евгений Куйвашев, вручение, награждение, премия



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