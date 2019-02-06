На месторождении "Сургутнефтегаза" произошел взрыв газа: один человек погиб

На Западно-Сибирском месторождении "Сургутнефтегаза" произошел взрыв во время ремонтных работ на газопроводе, передает "Интерфакс" со ссылкой на главное управление МЧС по ХМАО-Югре.

Сообщение об инциденте поступило в 17.29. Отмечается, что произошел хлопок без последующего возгорания.

Также правоохранители информируют, что в результате ЧП погиб один человек, один получил ранения.

Подробности инцидента ведомства пока не сообщают.