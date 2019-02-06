06 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО

Молодых людей обяжут вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в закон "о воинской обязанности и военной службе", предусматривающих необходимость вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства или месту пребывания не освобождает их от обязанности стоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет", - говорится в тексте изменений.

Таким образом теперь молодые люди обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Порядок постановки их на воинский учет (на основании справки с места учебы или места работы) будет определен в соответствующем подзаконном акте.

 

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Молодых людей обяжут вставать на воинский учет по месту фактического проживания

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Теги: воинская обязанность, Владимир Путин, фактический адрес



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