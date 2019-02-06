06 Февраля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

МИД РФ: Порошенко сам виноват в экономических потерях Украины

Президент Украины Пётр Порошенко сам делает всё для уничтожения всех экономических связей между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, украинский лидер назвал РФ, а точнее "войну с Россией" и "закрытие" Москвой своего рынка для Киева, основной причиной низкого уровня жизни в стране.

"Всё это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", — приводятся слова Захаровой на странице МИД РФ в Facebook.

В частности, она напомнила об одностороннем расторжении Киевом сотрудничества с Москвой в сфере ВТС, одностороннем расторжении Программы экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 гг., а также межотраслевой и производственной кооперации и, наконец, сотрудничества в строительстве третьего и четвёртого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

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МИД РФ: Порошенко сам виноват в экономических потерях Украины

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Теги: МИД РФ, Мария Захарова, Пётр Порошенко, Украина, Россия, РФ



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