"Меня кинули". О чем рассказал Янукович на пресс-конференции

Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве, которую транслировал канал "Россия 24". На ней он сделал несколько интересных заявлений.

Он призвал не голосовать на выборах за действующего президента Петра Порошенко, так как это будет "катастрофой" для страны. По его мнению, Порошенко будет фальсифицировать выборы, но он не верит в его переизбрание в условиях тотальной неприязни к нему людей. Янукович отметил, что Порошенко во всем руководствуется только своей личной выгодой и постоянно врет.

"У него на первом месте личная выгода и деньги, и он все готов на это променять. Отличительная его черта – вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело, он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, отличительная черта", – подчеркнул Янукович.

Он призвал спецслужбы, правоохранительные органы, военных не исполнять преступные приказы власти, чтобы не пришлось отвечать за это после смены власти.

Янукович заявил, что через подписание соглашения с тогдашней оппозицией 21 февраля 2014 года его "кинули как лоха", потому что он поверил, что подпись европейских министров что-то значит и они не могут себя дискредитировать. В то же время тогдашний представитель России Владимир Лукин оказался прав, что соглашения не будут выполнены, признал Янукович.

Относительно Донбасса он призвал Киев "сесть за стол переговоров с представителями Донбасса", ибо "это путь к решению этого конфликта".

Приговор в отношении себя, вынесенный киевским судом, приговорившим его к 13 годам тюрьмы, он назвал "написанным под диктовку власти".

"Правда состоит в том, что расстрелы на майдане сделали организаторы майдана", - сказал Янукович.

Свергнутый президент заявил, что опасается покушения на себя, устроенного украинской властью. По его словам, у него есть данные, что на Украине создана спецгруппа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, на которого завели уголовное дело о госизмене за предложение дать автономию Донбассу.