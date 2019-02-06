06 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

"Меня кинули". О чем рассказал Янукович на пресс-конференции

Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве, которую транслировал канал "Россия 24". На ней он сделал несколько интересных заявлений.
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Он призвал не голосовать на выборах за действующего президента Петра Порошенко, так как это будет "катастрофой" для страны. По его мнению, Порошенко будет фальсифицировать выборы, но он не верит в его переизбрание в условиях тотальной неприязни к нему людей. Янукович отметил, что Порошенко во всем руководствуется только своей личной выгодой и постоянно врет.

"У него на первом месте личная выгода и деньги, и он все готов на это променять. Отличительная его черта – вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело, он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, отличительная черта", – подчеркнул Янукович.

Он призвал спецслужбы, правоохранительные органы, военных не исполнять преступные приказы власти, чтобы не пришлось отвечать за это после смены власти.

Янукович заявил, что через подписание соглашения с тогдашней оппозицией 21 февраля 2014 года его "кинули как лоха", потому что он поверил, что подпись европейских министров что-то значит и они не могут себя дискредитировать. В то же время тогдашний представитель России Владимир Лукин оказался прав, что соглашения не будут выполнены, признал Янукович.

Относительно Донбасса он призвал Киев "сесть за стол переговоров с представителями Донбасса", ибо "это путь к решению этого конфликта".

Приговор в отношении себя, вынесенный киевским судом, приговорившим его к 13 годам тюрьмы, он назвал "написанным под диктовку власти".

"Правда состоит в том, что расстрелы на майдане сделали организаторы майдана", - сказал Янукович.

Свергнутый президент заявил, что опасается покушения на себя, устроенного украинской властью. По его словам, у него есть данные, что на Украине создана спецгруппа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, на которого завели уголовное дело о госизмене за предложение дать автономию Донбассу.

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"Меня кинули". О чем рассказал Янукович на пресс-конференции

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Теги: Украина, Виктор Янукович



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