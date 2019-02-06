Инфляция в России ускорилась до 5%

Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В то же время по отношению к декабрю текущего года цены выросли на 1%.

В частности, пшено подорожало на 1,6%, гречневая крупа — на 0,6%, мука — на 0,5%, баранина и хлеб из муки 1 и 2 сортов — на 0,4%, рыба мороженая, хлеб ржаной и рис — на 0,3%, макаронные изделия, вермишель, печенье и шоколадные конфеты — на 0,2%. Напротив, на 1,3% подешевели куриные яйца, на 0,6% — свинина, на 0,3% — мясо кур, на 0,2% — колбасы.

В свою очередь, плодоовощная продукция в целом подорожала на 1,9%, в частности, помидоры и огурцы свежие — на 5,5% и 4,9% соответственно.

И практически не изменились цены на бензин, тогда как дизельное топливо подешевело на 0,1%.