"Целая серия взрывов готовилась". Telegram-канал выдвинул версию о теракте в магнитогорском доме

Telegram-канал "Baza" опубликовал версию причины обрушения дома в Магнитогорске. По данным источника, это был теракт. Однако официальные ведомства и правоохранительные органы официально не подтверждают эту информацию.

Сообщается, что якобы есть свидетель, который видел, как рано утром 31 декабря в арку дома въехал легковой автомобиль, после чего произошел взрыв. Мужчина тут же позвонил в экстренные службы и сообщил об увиденном - было это в 6.08. Telegram-канал сообщает, что это был первый звонок с сообщением о происшествии.

Эту версию связали и с инцидентом со взрывом "Газели" - якобы в ней находились тела трех человек, которые готовили теракты на Южном Урале в новогоднюю ночь.

"Целая серия взрывов и терактов готовилась", - говорится в сообщении.

Называются имена и фамилии предполагаемых злоумышленников.

"Все трое погибли от огнестрельных ранений. Важный момент: согласно заключению экспертов, все ранения были получены прижизненно. Когда машина загорелась и взорвалась, люди были уже мертвы", - говорится в сообщении "Baza".

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Однако мнения жителей дома разделились, одни хотят переехать в новое жилье, другие – нет.