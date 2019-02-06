Профицит торгового баланса России за 2018 год вырос в 1,6 раза

Профицит торгового баланса РФ по итогам 2018 года составил $211,6 млрд, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС).

Данный показатель, как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ФТС, в 1,6 раза превышает показатель за предыдущий год.

При этом экспорт товаров за отчётный период вырос на 25,6%, составив $452,1 млрд. В свою очередь рост импорта составил 5,1% — до $240,5 млрд.

Наиболее высокий товарооборот России в 2018 году был с КНР — $108,3 млрд. Также основными торговыми партнёрами Москвы в указанный период были ФРГ, Нидерланды, Италия, Турция, США, Республика Корея, Польша, Япония и Франция.