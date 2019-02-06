В Магнитогорске в суд ушло дело в отношении руководителей центра помощи детям, обвиняемых в похищении бюджетных миллионов

В Магнитогорске передано в суд уголовное дело в отношении руководителей центра помощи детям "Апельсин".

Бывшие директор, замдиректора, главбух и еще два бухгалтера обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следствие считает, что за 10 лет с 2007 по 2017 годы обвиняемые вносили в реестры на перечисление зарплаты завышенные суммы, заключали поддельные договоры на поставку товаров, оплачивали их, а деньги возвращали наличными, после чего забирали средства себе.

Директор "Апельсина" присваивала себе деньги, начисленные сотрудникам в виде премий.

Всего за указанный период из городского бюджета было похищено более 9,6 млн рублей.