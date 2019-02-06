В Магнитогорске в суд ушло дело в отношении руководителей центра помощи детям, обвиняемых в похищении бюджетных миллионов

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

В Магнитогорске в суд ушло дело в отношении руководителей центра помощи детям, обвиняемых в похищении бюджетных миллионов

В Магнитогорске передано в суд уголовное дело в отношении руководителей центра помощи детям "Апельсин".

Бывшие директор, замдиректора, главбух и еще два бухгалтера обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следствие считает, что за 10 лет с 2007 по 2017 годы обвиняемые вносили в реестры на перечисление зарплаты завышенные суммы, заключали поддельные договоры на поставку товаров, оплачивали их, а деньги возвращали наличными, после чего забирали средства себе.

Директор "Апельсина" присваивала себе деньги, начисленные сотрудникам в виде премий.

Всего за указанный период из городского бюджета было похищено более 9,6 млн рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Магнитогорске в суд ушло дело в отношении руководителей центра помощи детям, обвиняемых в похищении бюджетных миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: центр помощи детям, Магнитогорск, мошенничество, СК, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 892

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети