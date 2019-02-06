В Кургане таксист похитил и избил клиента за неоплаченную поездку

В Кургане перед судом предстанет таксист, который похитил, а потом избил своего клиента.

В конце октября прошлого года в машину к таксисту сел клиент, который до этого не рассчитался за поездку, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Пассажир бросился бежать, но таксист догнал его, несколько раз ударил и затолкнул его в багажник. После этого злоумышленник вывез клиента в безлюдное место, где продолжил избивать, требуя денег за неоплаченную поездку.

Клиент согласился, но по дороге к его дому, находясь в багажнике машины, позвонил в экстренные службы. Таксист это заметил и выбросил мужчину, после чего скрылся.

Уголовное дело в отношении таксиста передано в суд.