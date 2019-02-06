В Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции сделали заявление в связи с блокировкой отгрузки зерна дальнобойщиками юга России

В Национальной Ассоциации экспортеров сельхозпродукции сделали заявление в связи с блокировкой отгрузки зерна автотранспортом на юге России. По мнению представителей Ассоциации, такие действия дальнобойщиков будут иметь негативные экономические последствия для отрасли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе НАЭСП.

"В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов группы лиц, поддерживаемые Ассоциацией "Грузавтотранс", уже в течение двух недель блокируют отгрузки зерна автотранспортом под предлогом борьбы с нарушениями весовых норм при транспортировке зерна. Фактически осуществляется попытка концентрации контроля за рынком автотранспортных услуг и поддержания завышенных тарифов на эти услуги", - считают в Ассоциации.

В НАЭСП подчеркнули, что продолжение таких действий по блокированию отгрузок зерна приведет в ближайшее время к существенному снижению объемов экспорта зерна из России. "Экспортеры уже несут убытки, связанные с нарушением логистики зерновых грузов", - говорится в сообщении.

Так, в Ассоциации упомянули, что автотранспортом в прошлом сельхозгоду было доставлено в портовые терминалы 65% зерна.

В НАЭСП также заявили, что не поддерживают предлагаемые дальнобойщиками меры и считает их неэффективными. "Контроль за соблюдением весовых норм в конечном, а не в исходном пункте маршрута транспортировки, не будет препятствовать перевозкам с перегрузом", - отмечается в сообщении.

В Ассоциации поддерживают необходимость борьбы с нарушениями весовых норм при транспортировке зерна, но считают, что эти проблемы должны решаться в правовом поле.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно дальнобойщики юга России объявили забастовку. В акции принимают участие водители из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края - они отказывались везти зерно из-за перегруза. По некоторым оценкам, эта забастовка сорвала в южных портах России отгрузку около 4% от месячных экспортных поставок.

В "Российском зерновом союзе" позднее заявили, что забастовка дальнобойщиков юга России, перевозивших зерно, не отразилась на показателях отрасли.