Мэрия Екатеринбурга: специалисты рассматривают возможность проведения конкурса на 024 маршрут

Городской комитет по транспорту администрации Екатеринбурга сегодня начал рассматривать возможность проведения конкурса на 024 маршрут, который был отменен с начала года, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что конкурс на маршрут, который свяжет Сортировку и Вторчермет, объявят в ближайшее время, и конкурсные процедуры займут около двух с половиной месяцев. Тогда мэр обещал, что этот маршрут будет доступен для горожан до июля 2019 года, до старта масштабной транспортной реформы.

Как заявляет мэрия сегодня, специалисты начали рассматривать возможные варианты, однако никакой конкретной информации пока нет.

"Отметим, что этот процесс небыстрый – в соответствии с действующим законодательством, проведение конкурсных процедур может занять срок до 3 месяцев", - говорится в сообщении мэрии.

Стоит добавить, что жители Екатеринбурга крайне недовольны двумя маршрутами - 57а и 012, которые запустили взамен 024 маршрутке. Горожане говорят, что они "бессмысленные", так как без пересадок от Сортировки до Вторчермета и обратно на них не доедешь. Кроме того, люди жалуются и на большие интервалы движения этих автобусов. А накануне жителям пришел ответ из администрации города, где говорится, что конкурс на отмененный 024 маршрут не планируется.