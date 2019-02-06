От жителя Челябинска потребовали возместить излишне выплаченную пенсию в размере трех копеек

Житель Челябинска получил письмо от челябинского отделения ПФР, в котором его просят возместить излишне выплаченную пенсию в размере 3 копеек, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18.06.2018 по 30.06. 2018 года Вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 0 руб. 03 коп. В связи с образовавшейся переплатой просим Вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке", — говорится в письме.

Стоит отметить, что отправка самого уведомления управлению ПФР в Тракторозаводском районе Челябинска обошлась дороже, чем 3 коп. Письмо нужно было распечатать и отправить по почте.

В комментариях под постом пользователи рассказали, что сталкивались с подобной ситуацией, кто-то должен был 15 коп., кто-то 1 руб.

"У меня один рубль ПФ в судебном порядке взыскал. В 2006 году. Я его через приставов платежным поручением оплатил. Тысяч десять государство потратило для взыскания рубля", - говорится в комментарии.

"Лучше заплатить, ей богу. Я с налоговой из-за 20 руб. просрочки мучилась 3 года. Они подавали в суд, списывали с карты, потом снова суды на пени, на взыскание издержек на суды", - рассказал другой пользователь.

Получить комментарий пресс-службы отделения ОПФР по Челябинской области не удалось.