От жителя Челябинска потребовали возместить излишне выплаченную пенсию в размере трех копеек

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

От жителя Челябинска потребовали возместить излишне выплаченную пенсию в размере трех копеек

Житель Челябинска получил письмо от челябинского отделения ПФР, в котором его просят возместить излишне выплаченную пенсию в размере 3 копеек, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18.06.2018 по 30.06. 2018 года Вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 0 руб. 03 коп. В связи с образовавшейся переплатой просим Вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке", — говорится в письме.

письмо от ПФР о возмещение излишне выплаченной пенсии в 3 копейки(2019)|Фото: pikabu.ru

Стоит отметить, что отправка самого уведомления управлению ПФР в Тракторозаводском районе Челябинска обошлась дороже, чем 3 коп. Письмо нужно было распечатать и отправить по почте.

В комментариях под постом пользователи рассказали, что сталкивались с подобной ситуацией, кто-то должен был 15 коп., кто-то 1 руб.

"У меня один рубль ПФ в судебном порядке взыскал. В 2006 году. Я его через приставов платежным поручением оплатил. Тысяч десять государство потратило для взыскания рубля", - говорится в комментарии.

"Лучше заплатить, ей богу. Я с налоговой из-за 20 руб. просрочки мучилась 3 года. Они подавали в суд, списывали с карты, потом снова суды на пени, на взыскание издержек на суды", - рассказал другой пользователь.

Получить комментарий пресс-службы отделения ОПФР по Челябинской области не удалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

От жителя Челябинска потребовали возместить излишне выплаченную пенсию в размере трех копеек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсия, ПФР, Пенсионный фонд, письмо, уведомление,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 886

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети