Сидите дома или теплее одевайтесь. В МЧС предупредили пермяков о морозах

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей региона о надвигающихся морозах, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе температура местами опустится до минус 32 градусов. Спасатели просят жителей региона быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности.

В частности, в МЧС советуют ограничить длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, теплее одеваться.

"На улице оказывайте помощь пожилым и престарелым людям. Опасайтесь переохлаждения и обморожения", - советуют спасатели.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не перегружать электросеть большим количеством приборов.