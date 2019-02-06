06 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Сидите дома или теплее одевайтесь. В МЧС предупредили пермяков о морозах

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей региона о надвигающихся морозах, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе температура местами опустится до минус 32 градусов. Спасатели просят жителей региона быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности.

В частности, в МЧС советуют ограничить длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, теплее одеваться.

"На улице оказывайте помощь пожилым и престарелым людям. Опасайтесь переохлаждения и обморожения", - советуют спасатели.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не перегружать электросеть большим количеством приборов.

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Сидите дома или теплее одевайтесь. В МЧС предупредили пермяков о морозах

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Теги: холода, погода, мороз, мчс



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