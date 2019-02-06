В Челябинске эко-активисты не исключили, что могут отказаться от участия в рабочей группе по проблемам экологии

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинске эко-активисты не исключили, что могут отказаться от участия в рабочей группе по проблемам экологии

Первое заседание рабочей группы по экологическим проблемам Челябинска может состояться уже на следующей неделе. Возглавит группу лично врио главы города Владимир Елистратов. До конца недели в администрации должны подготовить положение о рабочей группе и утвердить ее состав, но уже сейчас известно, что мэрия не согласовала кандидатуру лидера "Стоп-ГОК" Василия Московца. Да и сами эко-активисты не исключают, что могут отказаться от участия в рабочей группе, если ее превратят в "говорильню", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча активистов движения "Челябинск Дыши" с врио главы города Владимиром Елистратовым прошла накануне. Стороны обсудили организационные вопросы по созданию рабочей группы.

"До конца недели все документы по рабочей группе будут готовы, и Елистратов нас уверил, что препятствий особых нет, чтобы на следующей неделе или через неделю провести первое заседание. Посмотрим статус рабочей группы, когда будет готово постановление, а потом уже решим, как быть дальше", - рассказал Накануне.RU активист движения "Челябинск Дыши" Андрей Костенко.

По его словам, в состав рабочей группы войдут врио главы города Владимир Елистратов, и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов, заместитель руководителя челябинского управления Росприроднадзора Владислав Коробкин, первый заместитель министра экологии области Яна Куприкова, начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков, представитель природоохранной прокуратуры, а также пять представителей эко-движений: от "Челябинск дыши" Игорь Кривченко, Андрей Костенко, Дмитрий Закарлюкин, от "Стоп-ГОК" Надежда Вертяховская.

Пятым представителем от общественников должен был стать лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец, но его кандидатуру мэрия не согласовала. Эту информацию Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов.

"У него уголовное дело, поэтому предложили заменить его кандидатуру на любого другого представителя "Стоп-ГОК", на их усмотрение", - отметил он.

челябинск дыши, стоп-гок в мэрии(2018)|Фото: стоп гок, Александр Яковлев

В свою очередь Василий Московец считает, что причин для его отстранения от участия в этой рабочей группе нет.

"Я думаю, что соглашаться на это нельзя, поскольку никаких причин на отстранение меня от у участия в этой комиссии нет. Я учувствую спокойно в конкурсе на пост главы города и почему я не могу принять участие в работе этой группы? Я не особо понимаю мотивы. Моя личная позиция, что это не дело врио главы решать кто войдет, кто не войдет. Он, во-первых, сам под большим вопросом, еще конкурс не состоялся. А во-вторых, это общественность выдвинула кандидатуры, общественность может и отозвать, но никак ни временный глава города", - заявил он в разговоре с Накануне.RU.

Андрей Костенко отметил, что решение по кандидатуре принимать "Стоп-ГОК".

"Это будут решать представители Стоп-ГОК, это же их представитель. Я думаю они подберут достойную замену. Естественно было бы лучше, чтобы был Московец, но что делать, рабочая группа все-равно для города нужна", - считает он.

При этом Костенко предлагает дождаться положения по рабочей группе и не исключает, что эко-активисты могут отказаться от участия в ней.

"Мы будем смотреть уже, когда будет готов документ, какой статус у этой группы. Если там будет, что-то рабочее, то тогда в любом случае надо участвовать, если там будет "говорильня" то, наверное, придется отказываться всем. Посмотрим", - подчеркнул он.

Напомним, решение создать рабочую группу, в которую войдут представители экологических движений, профильных ведомств и контролирующих органов, было принято по итогам встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с эко-активистами, "штурмовавшими" мэрию 12 декабря.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске эко-активисты не исключили, что могут отказаться от участия в рабочей группе по проблемам экологии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экология, выбросы, эко-активисты, смог, Стоп-ГОК, Владимир Елистратов, рабочая группа,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.02.2019 08:38 Мск Администрация Челябинска не утвердила в состав рабочей группы по вопросам экологии лидера "Стоп-ГОК" из-за уголовного дела
Ранее 24.01.2019 09:59 Мск Участники декабрьского "штурма мэрии" обвинили Елистратова в попытках "играть в прятки"
Ранее 20.12.2018 16:15 Мск "Вошли в нормальный деловой контакт". В Челябинске создадут рабочую группу по вопросам экологии, в которую войдут общественники
Ранее 20.12.2018 14:42 Мск Челябинских журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи Елистратова с эко-активистами
Ранее 19.12.2018 10:55 Мск Встреча Елистратова с эко-активистами пройдет "за закрытыми дверями"
Ранее 17.12.2018 12:33 Мск Елистратов назвал "фантастическими" некоторые требования эко-активистов
Ранее 13.12.2018 08:26 Мск "Объявить режим ЧС, эвакуировать детей". Врио главы Челябинска до конца года обсудит с эко-активистами требования из-за смога
Ранее 12.12.2018 19:12 Мск Челябинцы "поздравили" исполняющего обязанности мэра с Днем Конституции
Ранее 12.12.2018 18:33 Мск Живущие в смоге челябинцы прорвались в здание мэрии и выдвинули требования власти

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 886

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети