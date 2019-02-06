В Челябинске эко-активисты не исключили, что могут отказаться от участия в рабочей группе по проблемам экологии

Первое заседание рабочей группы по экологическим проблемам Челябинска может состояться уже на следующей неделе. Возглавит группу лично врио главы города Владимир Елистратов. До конца недели в администрации должны подготовить положение о рабочей группе и утвердить ее состав, но уже сейчас известно, что мэрия не согласовала кандидатуру лидера "Стоп-ГОК" Василия Московца. Да и сами эко-активисты не исключают, что могут отказаться от участия в рабочей группе, если ее превратят в "говорильню", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча активистов движения "Челябинск Дыши" с врио главы города Владимиром Елистратовым прошла накануне. Стороны обсудили организационные вопросы по созданию рабочей группы.

"До конца недели все документы по рабочей группе будут готовы, и Елистратов нас уверил, что препятствий особых нет, чтобы на следующей неделе или через неделю провести первое заседание. Посмотрим статус рабочей группы, когда будет готово постановление, а потом уже решим, как быть дальше", - рассказал Накануне.RU активист движения "Челябинск Дыши" Андрей Костенко.

По его словам, в состав рабочей группы войдут врио главы города Владимир Елистратов, и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов, заместитель руководителя челябинского управления Росприроднадзора Владислав Коробкин, первый заместитель министра экологии области Яна Куприкова, начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков, представитель природоохранной прокуратуры, а также пять представителей эко-движений: от "Челябинск дыши" Игорь Кривченко, Андрей Костенко, Дмитрий Закарлюкин, от "Стоп-ГОК" Надежда Вертяховская.

Пятым представителем от общественников должен был стать лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец, но его кандидатуру мэрия не согласовала. Эту информацию Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов.

"У него уголовное дело, поэтому предложили заменить его кандидатуру на любого другого представителя "Стоп-ГОК", на их усмотрение", - отметил он.

В свою очередь Василий Московец считает, что причин для его отстранения от участия в этой рабочей группе нет.

"Я думаю, что соглашаться на это нельзя, поскольку никаких причин на отстранение меня от у участия в этой комиссии нет. Я учувствую спокойно в конкурсе на пост главы города и почему я не могу принять участие в работе этой группы? Я не особо понимаю мотивы. Моя личная позиция, что это не дело врио главы решать кто войдет, кто не войдет. Он, во-первых, сам под большим вопросом, еще конкурс не состоялся. А во-вторых, это общественность выдвинула кандидатуры, общественность может и отозвать, но никак ни временный глава города", - заявил он в разговоре с Накануне.RU.

Андрей Костенко отметил, что решение по кандидатуре принимать "Стоп-ГОК".

"Это будут решать представители Стоп-ГОК, это же их представитель. Я думаю они подберут достойную замену. Естественно было бы лучше, чтобы был Московец, но что делать, рабочая группа все-равно для города нужна", - считает он.

При этом Костенко предлагает дождаться положения по рабочей группе и не исключает, что эко-активисты могут отказаться от участия в ней.

"Мы будем смотреть уже, когда будет готов документ, какой статус у этой группы. Если там будет, что-то рабочее, то тогда в любом случае надо участвовать, если там будет "говорильня" то, наверное, придется отказываться всем. Посмотрим", - подчеркнул он.

Напомним, решение создать рабочую группу, в которую войдут представители экологических движений, профильных ведомств и контролирующих органов, было принято по итогам встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с эко-активистами, "штурмовавшими" мэрию 12 декабря.