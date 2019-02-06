Уральского "очкарика", осуждённого за драку, хотят отправить в колонию

"Очкарика" Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя и получил за это 300 часов обязательных работ, хотят отправить в колонию. Инспектор ГУФСИН передал в суд сведения о том, что "очкарик" уклоняется от назначенных ему обязательных работы в виде уборки улиц Берёзовского. Как рассказал Накануне.RU Владислав, всю работу он выполнял добросовестно.

"Когда я пришёл в ЖКХ, то объяснил сотруднице, которая давала мне работу и закрывала табель, что у меня есть основная работа и её надо выполнять в срок, иначе я останусь без денег и не смогу жить физически. В результате был предложен такой вариант: сегодня я пришёл и отработал 4 часа, а завтра не пришёл, потому что этими часами можно "закрыть" два дня. В день я должен отрабатывать два часа - максимум четыре. Также она сказала, что очень переживает за чистоту города и отлынивать не получиться, чему я и не сопротивлялся. Бывали ситуации, когда забывали проставить часы или не было рабочего инвентаря. Но на следующий день я выполнял всю работу", - рассказал он.

"Очкарик" также не понимает, почему закон работает только в одностороннем порядке и только для тех, кто "вертится в этой системе постоянно".

"Если бы я хотел уклоняться от работы - я бы просто не ходил. А так - прихожу и делаю", - добавил Влад. Из-за того, что в табеле есть пропуски, его могут отправить в колонию поселения. Добавим, что ранее гособвинение запрашивало для Рябухина два года колонии общего режима.

"Меня уже не пугает эта колония поселения. Знаете, проще провести месяц там, чем ходить полгода и отрабатывать эти 300 часов по морозу или грязи", - заверил он.

"За уклонение от отбывания наказания, выразившееся в невыходе на обязательные работы без уважительных причин более двух раз в течение декабря 2018, января 2019, осужденному вынесено 2 предупреждения о замене обязательных работ лишением свободы", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

18 января в Берёзовский городской суд направлено представление для рассмотрения вопроса о замене обязательных работ на лишение свободы. Дата рассмотрения - 13 февраля.

Напомним, что конфликт между двумя молодыми людьми случился 1 июля 2017 года: Владислав повез друга за его девушкой, которая находилась в квартире у других друзей в нетрезвом состоянии. У подъезда произошла потасовка. По словам Арутюняна, он толкнул Рябухина, а тот в ответ нанес сильный удар. Кавказец упал и ударился головой о бордюр, после чего у него случился припадок.

Через месяц он заявил в полицию. Стоит отметить, что во время припадка Арутюняна "очкарик", как прозвали Рябухина в СМИ, помогал ему и оказал первую медицинскую помощь.