Уральского "очкарика", осуждённого за драку, хотят отправить в колонию

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Уральского "очкарика", осуждённого за драку, хотят отправить в колонию

"Очкарика" Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя и получил за это 300 часов обязательных работ, хотят отправить в колонию. Инспектор ГУФСИН передал в суд сведения о том, что "очкарик" уклоняется от назначенных ему обязательных работы в виде уборки улиц Берёзовского. Как рассказал Накануне.RU Владислав, всю работу он выполнял добросовестно.

"Когда я пришёл в ЖКХ, то объяснил сотруднице, которая давала мне работу и закрывала табель, что у меня есть основная работа и её надо выполнять в срок, иначе я останусь без денег и не смогу жить физически. В результате был предложен такой вариант: сегодня я пришёл и отработал 4 часа, а завтра не пришёл, потому что этими часами можно "закрыть" два дня. В день я должен отрабатывать два часа - максимум четыре. Также она сказала, что очень переживает за чистоту города и отлынивать не получиться, чему я и не сопротивлялся. Бывали ситуации, когда забывали проставить часы или не было рабочего инвентаря. Но на следующий день я выполнял всю работу", - рассказал он.

"Очкарик" также не понимает, почему закон работает только в одностороннем порядке и только для тех, кто "вертится в этой системе постоянно".

"Если бы я хотел уклоняться от работы - я бы просто не ходил. А так - прихожу и делаю", - добавил Влад. Из-за того, что в табеле есть пропуски, его могут отправить в колонию поселения. Добавим, что ранее гособвинение запрашивало для Рябухина два года колонии общего режима.

"Меня уже не пугает эта колония поселения. Знаете, проще провести месяц там, чем ходить полгода и отрабатывать эти 300 часов по морозу или грязи", - заверил он.

"За уклонение от отбывания наказания, выразившееся в невыходе на обязательные работы без уважительных причин более двух раз в течение декабря 2018, января 2019, осужденному вынесено 2 предупреждения о замене обязательных работ лишением свободы", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

18 января в Берёзовский городской суд направлено представление для рассмотрения вопроса о замене обязательных работ на лишение свободы. Дата рассмотрения - 13 февраля.

Напомним, что конфликт между двумя молодыми людьми случился 1 июля 2017 года: Владислав повез друга за его девушкой, которая находилась в квартире у других друзей в нетрезвом состоянии. У подъезда произошла потасовка. По словам Арутюняна, он толкнул Рябухина, а тот в ответ нанес сильный удар. Кавказец упал и ударился головой о бордюр, после чего у него случился припадок.

Через месяц он заявил в полицию. Стоит отметить, что во время припадка Арутюняна "очкарик", как прозвали Рябухина в СМИ, помогал ему и оказал первую медицинскую помощь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральского "очкарика", осуждённого за драку, хотят отправить в колонию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: облсуд, дело очкарика, апелляция, Екатеринбург, приговор, гуфсин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.11.2018 11:15 Мск Свердловский облсуд решил не изменять приговор "очкарику"
Ранее 23.10.2018 09:37 Мск Свердловский облсуд перенес заседание по апелляции "очкарика": сам он надеется, что его оправдают
Ранее 05.10.2018 11:18 Мск Свердловский областной суд рассмотрит дело екатеринбургского "очкарика" в октябре
Ранее 06.09.2018 08:09 Мск Екатеринбургский "очкарик" и прокуратура обжаловали решение суда
Ранее 27.08.2018 15:59 Мск Прокуратура не нашла самообороны в деле "очкарика" из Екатеринбурга, осужденного за драку
Ранее 27.08.2018 13:23 Мск Суд назначил екатеринбургскому "очкарику" за самооборону обязательные работы и штраф
Ранее 24.08.2018 13:19 Мск Гособвинение просит для екатеринбургского "очкарика", который защищал свою жизнь, два года колонии общего режима
Ранее 14.02.2018 13:40 Мск Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 893

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети