Югорчанка написала лидерам G20 с просьбой рассказать Путину о проблемах с жильём для молодых и "Фондом поколений"

Жительница Нефтеюганска Ольга Васильева написала письма лидерам стран, входящих в G20. В них она просит президентов рассказать Владимиру Путину, когда они встретят его на том или ином мероприятии, о проблемах югорчан, связанных с выделением молодёжи жилищных субсидий и работой "Фонда поколений", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Югре действует подпрограмма "Доступное жилье молодым", в которой состоит 23 тыс. 585 семей. Уникальная мера поддержки молодых семей стала настолько популярной, что количество югорчан, желающих получить субсидию, превысило финансовые возможности региона. Теперь участники подпрограммы вынуждены ждать обещанных средств не один год. Со временем многие выбывают из программы, так как они достигают временного "потолка" участия – возраста в 36 лет. Из-за сложившейся ситуации люди выходят на митинги.

Фонд поколений был создан в декабре 1994 г. Одна из целей его появления – создание дополнительных гарантий детям, молодежи, старшему поколению Югры. С 2018 г. из средств учреждения выплаты должны были получать дети, достигшие 18-летнего возраста. "Социальные программы Фонда поколений реализуются за счет доходов от его финансово-хозяйственной деятельности", - говорилось в уставе учреждения. Однако правительство округа решило упразднить фонд. Югорчане, которые не согласны с этим, записали обращение к президенту России.

Эти проблемы Васильева описала в письмах, отправленных 4 февраля главам европейских государств. В них она просит "передать содержание Путину".

"Я решила сделать это, потому что вижу бездействие и отсутствия желания окружного правительства взять на себя ответственность за решение этих проблем", - рассказала Накануне.RU Васильева.

Для того, чтобы письма точно дошли адресатам, югорчанка купила трёхдневный тур в ОАЭ, откуда и отправила корреспонденцию. Васильева уверена, что так у материалов больше шансов не потеряться и точно дойти по назначению.