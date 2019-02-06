Путин предложил продлить амнистию капиталов еще на год

Владимир Путин на форуме "Деловой России" заявил, что амнистия капиталов может быть продлена еще на год для ряда категорий бизнесменов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам президента, это может затронуть тех, кто переводит свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию.

В феврале прошлого года Путин подписал пакет законов об амнистии капитала с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года.

Первый этап легализации проводился в России в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года в соответствии с федеральным законом "О добровольном декларировании…".

В июне 2018 года Путинв ходе прямой линии заявил, что российский бизнес должен держать свои деньги в России. Так президент ответил на вопрос о том, как быть отечественным олигархам, чей бизнес начали "кошмарить" за рубежом.

Он напомнил, что российские власти помогли в кризис 2008 года российским компаниям, имевшим кредиты на Западе. Тогда ВЭБ выкупил их кредиты. По словам президента, компаниям, которые держат капиталы за границей, такие меры поддержки никто не окажет.