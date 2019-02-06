Без прививки нельзя. В Екатеринбурге вводят ограничения на посещения больниц и образовательных учреждений из-за кори

С 6 февраля власти Екатеринбурга вводят в городе дополнительные меры против распространения кори. Такое решение по рекомендации медиков и Роспотребнадзора приняла сегодня специальная комиссия по ЧП. Соответствующее постановление администрации уже выпущено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В городе ограничат доступ в школы, вузы, детские сады и больницы. Такие ограничительные меры распространяются только на людей, у которых нет прививки от кори. До особого распоряжения без прививок не будут допускаться:

Сотрудники больниц, студенты и преподаватели мед. колледжей и высших учебных заведений при посещении ими практических занятий в учреждениях здравоохранения;

Преподаватели, ученики, воспитанники, а также обслуживающий персонал школ и детских садов, учреждений дополнительного образования;

Студенты, преподаватели и сотрудники педагогических колледжей и высших учебных заведений при посещении практических занятий в образовательных организациях.

Мэрия отмечет, что всем жителям уральской столицы необходимо поставить вакцину либо сделать лабораторный анализ по проверке иммунитета против этого заболевания. Если такое исследование покажет, что человек ранее прививался от кори и имеет от нее действующую защиту, то он сможет свободно посещать любые учреждения без ограничений.

На сегодняшний день в Екатеринбурге зарегистрировано 23 случая заболевания корью. Только за первую неделю февраля корью заболели 8 жителей города. Для сравнения стоит отметить, что за весь 2018 год в столице Урала корью заболели лишь 5 горожан.

Отметим, что на данный момент в городе закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ все школы.