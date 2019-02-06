Директор "Артека" покинул пост по собственной инициативе

Алексей Каспржак освобожден от должности директора международного детского центра "Артек". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Каспржак покинул пост по собственной инициативе.

Временно исполнять обязанности директора "Артека" будет замдиректора по строительству учреждения Константин Федоренко.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Каспржак может возглавить Ростуризм вместо уволенного накануне Олега Сафонова. Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе.