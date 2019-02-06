06 Февраля 2019
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Экономика В России

Рост цен на жилье после повышения ключевой ставки достиг 10,9%

После решения Центрального банка повысить ключевую ставку до 7,5% годовых во всех крупных городах России увеличились цены на жилье. Более сильный рост цен произошел на рынке вторичной недвижимости, передает корреспондент Накануне.RU.

Ставка ЦБ увеличилась на 0,25% в сентябре 2018 г., следом повысились ипотечные ставки. Специалисты Domofond.ru подсчитали, что с сентября по январь 2019 г. во всех крупных городах подорожало вторичное жилье, разброс роста цен - 0,8% до 10,9%. Причем, рынок отреагировал с опозданием: если в сентябре и октябре цены не менялись, то в ноябре увеличились сразу на 2,8%. По итогам января 2019 г. средняя стоимость кв. метра в России составила 63 697 руб.

Максимальное повышение цен на недвижимость в крупных городах отмечено во Владивостоке, где стоимость метра выросла на 10,9%. В лидерах - Ставрополь (9,5%), Казань (9,4%), Сочи (9,3%). Наименьший рост цен зафиксирован в Иваново - 0,8%.

Города с максимальным ростом цен на вторичную недвижимость с момента повышения ключевой ставки(2019)|Фото: Domofond.ru

Цены на новостройки росли, но не во всех городах. Стоимость "метра" увеличилась от 0,6% в Смоленске до 14% в подмосковной Балашихе. На 11,2% увеличилась стоимость новостроек в Ульяновске, Казань заняла третье место по росту цен и в этом сегменте.

Города с максимальным ростом цен на новостройки с момента повышения ключевой ставки(2019)|Фото: Domofond.ru

Цены на жилье снизились в семи крупных городах. Сильнее всего, на 1,6%, в Грозном. На 1,5% упала нового жилья в Ростове-на-Дону, на 1,3% - в Кировске.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты прогнозировали рост ключевой ставки в 2019 г. и следом за ней - ставок по ипотеке, из-за чего спрос на продукт перестанет увеличиваться.

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Рост цен на жилье после повышения ключевой ставки достиг 10,9%

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Теги: ключевая ставка, цены на жилье, недвижимость



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