06 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

В СКР опровергли сообщения о девятом погибшем при пожаре в "звездном" доме в Москве

В Следственном комитете официально опровергли сообщения СМИ о девятом погибшем при пожаре в "звездном" доме в Москве.

Напомним, возгорание в центре столицы на Никитском бульваре, в многоквартирном доме 1912 года постройки, произошло в ночь на 4 февраля. Погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В горевшем доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте и других.

пожар в доме на Никитском бульваре в Москве(2019)|Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Сегодня различные издания со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что при разборе завалов на месте пожара обнаружили тело еще одного погибшего. Однако в следствии заявили, что это не так.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти не соответствует действительности", - сообщила Накануне.RU официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что дочь Юрия Башмета, чья квартира сгорела при пожаре в "звездном доме", якобы скрывается от полиции. Однако сегодня стало известно, что она все же побывала на допросе.

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В СКР опровергли сообщения о девятом погибшем при пожаре в "звездном" доме в Москве

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Теги: Москва, пожар, звездный дом, СКР



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