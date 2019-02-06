В СКР опровергли сообщения о девятом погибшем при пожаре в "звездном" доме в Москве

В Следственном комитете официально опровергли сообщения СМИ о девятом погибшем при пожаре в "звездном" доме в Москве.

Напомним, возгорание в центре столицы на Никитском бульваре, в многоквартирном доме 1912 года постройки, произошло в ночь на 4 февраля. Погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В горевшем доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте и других.

Сегодня различные издания со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что при разборе завалов на месте пожара обнаружили тело еще одного погибшего. Однако в следствии заявили, что это не так.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти не соответствует действительности", - сообщила Накануне.RU официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что дочь Юрия Башмета, чья квартира сгорела при пожаре в "звездном доме", якобы скрывается от полиции. Однако сегодня стало известно, что она все же побывала на допросе.