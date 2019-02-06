По делу о полумиллиардном мошенничестве задержан экс-кандидат в мэры Воронежа

В Воронеже задержали гендиректора акционерного общества "Воронежская горэлектросеть" Руслана Кочетова.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, он подозревается в покушении на мошенничество на сумму около 600 млн рублей.

По предварительным данным, аферу должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть" и "иные лица" проводили с 2014 года по октябрь 2018 года. Подозреваемые использовали данные фирм-"однодневок". С этими подставными организациями руководство "Горэлектросети" заключало фиктивные договора на работы и услуги, которые на самом деле не выполнялись.

При этом долги МУПа перед разными фирмами увеличились и выросли до почти 600 млн рублей.

Представители фирм-"однодневок" подали иски о взыскании денег в Арбитражный суд Воронежской области. Исковые требования удовлетворили в полном объеме и подозреваемые смогли получить средства от АО "Воронежская горэлектросеть" - правопреемника МУП "Воронежская горэлектросеть".

Сотрудники регионального СК и УФСБ провели более 50 обысков в организации, а также в домах и офисных помещениях подозреваемых, изъяты документы и электронные носители.

Кочетов является депутатом гордумы, а также бывшим кандидатом в мэры Воронежа. По данным местных СМИ, также по делу задержаны еще двое депутатов Воронежской городской думы. Есть информация, что все трое пытались уехать за границу.

По одной из версий источника "Вести Воронеж", махинации велись для возможности привести прибыльное коммунальное предприятие к банкротству, или как минимум сделать его зависимым от долгов перед сторонними лицами.