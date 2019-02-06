Глава Нижневартовска обозначил приоритеты работы на 2019 год: благоустройство, балки, "аварийка"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов на сегодняшнем заседании городской думы отчитался о своей работе в 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

По словам Василия Тихонова, в предыдущие годы власти города выполнили ряд тактических задач. 2018-й – стал годом стратегических решений. Был разработан ряд важных документов: концепции комплексного благоустройства территории, архитектурно-художественного освещения.

"Масштабные управленческие решения требовали немалых финансовых вложений. Но мы не только выполнили взятые на себя социальные обязательства. Обеспечена стабильность нашим гражданам в завтрашнем дне", - заявил мэр.

Также Василий Тихонов доложил об увеличении бюджета развития. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 2 млрд руб. Основные источники – налоговые доходы и безвозмездные поступления. Расходы городской казны по итогам 2018 г. впервые составили почти 19 млрд руб. 63% от общего объема расходов или почти 12 млрд руб. направлены на отрасли социально-культурной сферы.

"В течение отчетного периода бюджет оставался сбалансированным, кассовые разрывы отсутствовали. Не было ни одного случая задержки выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы", - подчеркнул Василий Тихонов.

Расширился список партнеров Нижневартовска. В частности, было заключено соглашение о развитии образования, культуры, спорта, внутреннего туризма, продвижения продукции местного производства с городом Стрежевым. Аналогичное сотрудничество Нижневартовск ведет с Евпаторией, Московским районом Санкт-Петербурга. Кроме того, в ближайшее время будет развиваться сотрудничество с городами Республики Беларусь.

Кроме того, в этом году в городе будет полностью закрыт вопрос балков. Сносить дома-вагончики начали еще в 2011 г. Тогда было зарегистрировано около 700 строений, сейчас их осталось 19. Более 500 семей смогли приобрести комфортное жилье.

Говоря о благоустройстве мэр отдельно остановился на проекте набережной. Перед проектировщиками поставлена задача – помимо берегоукрепления сделать набережную, отвечающую современным требованиям.

"Это должно быть благоустроенное общественное пространство рекреационного назначения с созданием спортивных объектов открытого типа, ландшафтно-паркового обустройства, монументально - декоративного искусства", - подчеркнул Василий Тихонов.

Была затронута тема информационных технологий. Нижневартовск первый город в России, где так масштабно и серьезно занялись созданием "умного города". В феврале начнется научно-исследовательская работа "Цифровая информационная модель управления развитием территории города". При этом глава Нижневартовска подчеркнул, что умный город – это не только новейшие технологии, но и элементарный уровень комфорта.

Большое внимание уделяется развитию ЖКХ. Главная цель, которую поставили перед собой власти – создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

В завершении отчета Василий Тихонов обозначил основные направления работы в 2019 году. Среди них: продолжение марафона благоустройства, реализация национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", разработка Генеральной схемы озеленения города, переселение граждан из аварийного жилья, продолжение строительства школы в квартале №18, начало строительства улицы Нововартовской, подписание соглашения с инвестором о начале строительства многофункционального комплекса на 5 тысяч мест, начало строительства сквера Космонавтов.

Спикер думы Максим Клец, комментируя отчет, отметил его объем и правдивость.

"Что мне очень понравилось, что данный отчет – очень правдивый. На сегодня глава города четко и ясно поставил цели и задачи, честно обозначил, что не получилось, какие перспективы впереди, какие достижения были в 2018 году. Мы продолжим совместно – администрация и депутаты – работу. Это касается и "марафона благоустройства", переселения граждан из непригодного жилья", - заявил он.

Заместитель председателя думы города Сергей Землянкин отметил, что принимая отчет главы города, депутаты также принимают свою работу – совместную с администрацией. Он заявил, что в городе выстроена системная совместная работа администрации и думы, которая доказывает свою эффективность.

"Нам есть, чем гордиться в городе. Василий Владимирович отметил, что это касается и бюджета, который еще никогда не достигал отметки в 19 млрд расходов. На все вопросы, заданные после отчета, глава города дал четкие ответы", - заявил он.

Положительно доклад мэра оценил и председатель Общественной палаты города Нижневартовска Николай Яровой. Общественники отметили, что результаты работы и задачи на будущее, обозначенные в отчете главы города, тесно перекликаются с ожиданиями, которые возлагают на власть вартовчане. В тесном взаимодействии с населением решаются вопросы благоустройства, проектирования зон отдыха, будущего города, планы ремонта дорог.

"Обратил внимание на фразу главы города о том, что "мы думаем даже не о завтрашнем дне, а о послезавтра". В 2018 году было много работы. Думаю, что 2019 год не станет менее простым в этом плане. Потому что многие задачи в начале пути. Я как горожанин, как общественник прежде всего, хотел бы обратить внимание на то, что нам не видна "кухня". Мы не знаем тонкостей управленческих решений, мы – потребители готовой продукции. Что можно сказать про год прошедший? Благоустройство – да, удалось. Во всем – крупные комплексные подходы. Я когда прогулялся по второму микрорайону, потом вернулся и еще раз прошелся. Все это радует", - прокомментировал отчет Николай Яровой.

Депутаты Нижневартовска поддержали отчет Василия Тихонова и единогласно проголосовали за его принятие.