06 Февраля 2019
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Мурманская область

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Политика В бывшем СССР Украина

В центре Львова протестовали шахтеры, требуя зарплату

Более 350 шахтеров провели акцию протеста в центре Львова, требуя отдать заработанные деньги. Они пришли к зданию областной администрации, стуча касками и скандируя: "Зарплату!"
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По словам горняков, им не заплатили за январь, а за декабрь только частично. Председатель Львовской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Украины Олег Турчин заявил, что в случае невыполнения требований шахтеры оставляют за собой право на более радикальные действия.

Зампредседателя облсовета Владимир Горняк вышел к шахтерам и заверил, что облсовет поддерживает их требования и на ближайшей сессии будет принято соответствующее обращение к правительству в Киеве, сообщают местные СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине регулярно бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате. Власти частично погашают задолженность, но через несколько месяцев все повторяется снова. Во Львовской области последние протесты были в декабре.

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В центре Львова протестовали шахтеры, требуя зарплату

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Теги: Украина, Львов, шахтер, зарплата



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