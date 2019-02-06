В центре Львова протестовали шахтеры, требуя зарплату

Более 350 шахтеров провели акцию протеста в центре Львова, требуя отдать заработанные деньги. Они пришли к зданию областной администрации, стуча касками и скандируя: "Зарплату!"

Читайте также: Бастующим от голода шахтерам Донбасса СБУ угрожает тюрьмой и увольнением

По словам горняков, им не заплатили за январь, а за декабрь только частично. Председатель Львовской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Украины Олег Турчин заявил, что в случае невыполнения требований шахтеры оставляют за собой право на более радикальные действия.

Зампредседателя облсовета Владимир Горняк вышел к шахтерам и заверил, что облсовет поддерживает их требования и на ближайшей сессии будет принято соответствующее обращение к правительству в Киеве, сообщают местные СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине регулярно бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате. Власти частично погашают задолженность, но через несколько месяцев все повторяется снова. Во Львовской области последние протесты были в декабре.