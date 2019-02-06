В Москве проститься с Децлом пришли сотни людей

Сотни людей с венками и цветами пришли 6 февраля в Центральную клиническую больницу в Москве, чтобы проститься с российским рэпером Децлом - прямые трансляции вели сразу несколько интернет-каналов.

Церемония прощания началась в 11.00 и закончилась около 13.00. При выносе тела из траурного зала толпа зааплодировала рэперу. Децла похоронили на Пятницком кладбище.

На церемонии прощания присутствовали вдова певца, его мать и отец - известный российский продюсер Александр Толмацкий. Отец Децла впервые увидел своего 14-летнего внука, до этого Кирилл Толмацкий не знакомил своего сына с дедом из-за серьезного конфликта в семье.

Напомним, Децл умер в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. Родственники рэпера стараются пресечь распространение различных слухов и просят не верить таблоидам, сообщающим о "результатах экспертиз" – никаких выводов эксперты еще не сделали. По предварительным данным, у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.